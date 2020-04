"Eu am doar un singur stapan!" Reactia geniala a lui Adrian Porumboiu cand a fost intrebat daca e sclavul lui Gigi Becali pentru ca a spus ca FCSB e Steaua! Ce a raspuns

Adrian Porumboiu este de parere ca FCSB e Steaua.

Fostul patron al celor de la FC Vasului, Adrian Porumboiu, a vorbit despre situatia celor de la FCSB si este de parere ca echipa patronata de Gigi Becali este adevarata Steaua.

"Eu sclav nu am fost niciodata si nu voi fi. Am spus altceva si sa nu ma trimiteti la sparanghel in alta tara pentru declaratia asta. FCSB valorifica din plin un brand care a fost Steaua. Ce a urmat, FCSB inseamna ca are o legatura. Sunt diferite acum prin natura sistemului organizatoric. Eu nu ma feresc de lucruri logice. FCSB se bucura de un trecut care a insemnat Steaua.



E o gluma pe care o accept, insa eu am avut doar un singur stapan, Adrian Porumboiu. In toata opinia publica, spectatori, cam 65-70% erau cu Steaua, restul cu Dinamo si Rapid. E ilogic sa gandesti ca FCSB a aparut din neant. A aparut dintr-o organizare care a aparut pe baza Stelei, dar a continuat ce a facut in prima liga pentru ca altfel s-ar fi dus in Liga 4. Si acum de multe ori mi-a venit foarte greu sa pronunt FCSB, tot Steaua spun", a declarat Adrian Porumboiu la PRO X.