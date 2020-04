Gigi Becali aduce un nou fundas la FCSB! Fotbalistul a primit liber la transfer si urmeaza negocierile pentru salariu: "Trebuie sa discute cu el!"

Gigi Becali isi intareste lotul echipei si este aproape sa transfere un nou fundas.

Valeriu Iftime, patronul de la Botosani, asigura ca intelegerea dintre el si Gigi Becali nu este o problema in transferul lui Andrei Chindris la FCSB.

Iftime spune ca mutarea este aproape realizata, iar in perioada urmatoare jucatorul isi va negocia contractul cu patronul ros-albastrilor:

"Am vorbit si cu copilul sa-si faca un punct de vedere pe care impresarul sa-l prezinte celor de la FCSB. Cei de acolo trebuie sa discute si ei cu el pentru ca Andrei sa vada daca ii convin conditiile. Daca cei de la FCSB se vor intelege cu baiatul, nu cred ca vor mai fi probleme", a spus Valerie Iftime pentru Gazeta.

580.000 de euro si un procent dintr-un viitor transfer

Valeriu Iftime va pastra in continuare un procent din drepturile lui Andrei Chindris, pentru care va incasa si 580.000 de euro.

"Noi, cluburile, ne intelegem imediat. 580.000 de euro este suma pe care marsam in acest moment. E greu de spus daca e o suma buna in aceste conditii, noi vom pastra si un procent dintr-o viitoare vanzare, cum am tot procedat in afacerile cu domnul Becali", a mai spus Valeriu Iftime.