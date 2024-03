După eșeful suferit de FC Botoșani contra lui Sepsi, joi, scor 1-2, Valeriu Iftime a anunțat că exclude varianta de a se despărți de antrenorul Bogdan Andone până la finalul sezonului. Patronul moldovenilor spune că are încredere deplină în tehnicianul numit la finalul anului trecut și chiar ar dori să îi ofere o prelungire de contract în cazul în care va salva echipa de la retrogradare.

Valeriu Iftime: "Dacă Bogdan Andone mă salvează, rămâne la Botoșani. Dacă nu, vedem care dintre noi doi rămâne primul"

Dacă FC Botoșani va retrograda, Iftime spune că situația va fi incertă din vară pentru club, atât la nivelul conducerii, cât și la nivelul băncii tehnice.

"Cu siguranță aș vrea să fac un traseu lung cu Botoșani pentru că e un super om. E clar că voi continua cu el până la final de campionat. Nici nu mă pot gândi să-l schimb până la finalul campionatului.

Dacă dă Dumnezeu să rămân în Liga 1, nici nu mă gândesc să îl schimb pe Bogdan. Dacă mă salvează, e un mega obiectiv făcut. N-am cum, nici moral, nici valoric.

Dacă mă salvează, rămâne. Dacă nu și retrogradez, atunci vedem care dintre noi doi rămâne primul", a spus Valeriu Iftime, pentru PRO TV și Sport.ro.

În primele șapte meciuri la FC Botoșani, Bogdan Andone a înregistrat două victorii, două remize și trei înfrângeri. Cu două meciuri rămase de disputat din sezonul regulat, moldovenii ocupă locul 16, ultimul, cu doar 20 de puncte.

În runda următoare, FC Botoșani va juca pe terenul lui U Cluj, duminică, de la ora 14:30.

Valeriu Iftime, după eșecul cu Sepsi: "Corabia mea se scufundă de la un meci la altul"

"Greu de comentat. Suntem în fundul gropii, greu de emis multe pretenții în momentul ăsta. Chiar dacă am ratat un 11 metri, fotbalul e pe goluri. Am avut și neșansă, n-am ce să mai comentez. Îmi pare sincer rău, dar corabia mea se scufundă de la un meci la altul.

Se poate schimba (n.r. - situația), dar iar ai nevoie de niște puncte. Am 3-4 meciuri în care pierd puncte grele pe mâna mea, am avut un 11 metri ratat, 2-3 ocazii incredibile ratate, cu UTA am pierdut în ultima secundă, acasă cu Craiova de asemenea.

Parcă se adună doar la mine, la omul sărac, nici boii nu-i mai trag. Asta e! Sunt un pic trist acum, n-am niciun argument să mă simt în formă. Meciul dă speranțe că putem juca, dar trebuie să dăm gol.

Parcă mi se pare prea nedrept să iau două goluri așa. În fine, asta e", a mai spus Valeriu Iftime pentru PRO TV și Sport.ro.