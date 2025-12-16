Cosmin Olăroiu (56 de ani) trăiește pentru fotbal! Dovadă și faptul că, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător, s-a apucat de antrenorat. Și, în peste 20 de ani, Oli a stat foarte rar pe tușă, fără angajament.

În ciuda faptului că e un „maniac“, când vorbim despre muncă, savurând, pur și simplu, să fie implicat în viața unei echipe, Olăroiu a ajuns într-o situație neplăcută, de când a devenit selecționerul Emiratelor. Pentru că aici, nu o dată, munca sa a fost irosită de niște gafe monumentale. Ce a arătat Sport.ro aici, în meciul decisiv de calificare pentru Mondiale, spune totul despre calvarul lui Oli!

Olăroiu, exasperat de brazilianul Caio

Recent, în cadrul unei conferințe pe care a susținut-o, la Doha, cu ocazia FIFA Arab Cup 2025, tehnicianul român a și rostit o declarație, care spune totul despre ce a trăit din postura de selecționer al Emiratelor.

„În toată cariera mea, niciodată n-am avut atât de mult ghinion! Când am preluat echipa națională, aveam 56 de ani. Acum, am 66! În șase luni, am îmbătrânit cu zece ani!“, a spus Oli, acum două săptămâni.

Din păcate pentru el, meciul de ieri, cu Maroc (0-3), în semifinalele FIFA Arab Cup, l-a mai albit un pic. Pentru că aici, elevii săi și-au bătut joc de niște ocazii monumentale cu nonșalanță! Un exemplu se poate vedea aici, la o fază petrecută, în minutul 18, la scorul de 0-0.

După un contraatac construit excelent, arabii au ajuns la careul marocanilor. Unde brazilianul naturalizat al Emiratelor, Caio Lucas, a primit mingea într-o poziție excelentă. În loc să aleagă o continuare inteligentă a fazei, punându-și unul dintre colegi în poziție de finalizare din interiorul careului, Caio a șutat. Prost de tot! Dovadă că nici măcar n-a nimerit cadrul porții.

Văzând soluția aleasă de jucătorul său, Oli a „turbat“ pe marginea gazonului. „Trei, trei, trei!!!“, a strigat românul spre fotbalistul brazilian, explicându-i, tardiv, că a avut trei colegi aflați în poziții mai bune cărora nu le-a pasat.

La zece minute după această fază, naționala Emiratelor a fost taxată pentru ratările de la începutul meciului, primind golul de 1-0 de la Maroc. Partida s-a terminat cu victoria africanilor, scor 3-0.

În FIFA Arab Cup 2025, urmează ultimele meciuri, după următorul program:

*Joi, ora 13:00 – Emirate – Arabia Saudită (merciul pentru locul 3)

*Joi, ora 18:00 – Maroc – Iordania (finala)

