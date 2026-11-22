Fostul patron de la Poli Timișoara a subliniat că Gigi Becali , Andrei Nicolescu și Dan Șucu ar fi trebuit să liciteze pentru a-i aduce pe unul dintre cei doi jucători români.

Echipa națională suferă din cauza nivelul scăzut din campionatul României, iar Marina Iancu a spus care crede că este problema.

Fotbalul românesc suferă la capitolul performanțe în cupele europene în ultimii ani. Singura echipă angrenată într-o competiție europeană în acest sezon este Universitatea Craiova, care se află în Conference League.

„Să existe posibilitatea să-i transferi pe Stanciu și/sau Cordea, să declari obiective mărețe, și tu, Gigi Becali, tu, Șucu sau Nicolescu de la Dinamo, și să nu-i luați?! Să reușească Boc?! U Cluj?! Sau chinezii?! Vindeți iluzii.

Unde-i războinicul luminii pe care-l cunosc eu? Unde-i Steaua împotriva căreia am jucat eu când conduceam Politehnica Timișoara? Sau Dinamo lui Borcea și Badea?! Sau Rapidul lui Copos?!

Doamne, parcă am fost într-o altă viață, nu acum 15-20 de ani. Nu au evoluat deloc. S-au topit sub promisiunile deșarte ale patronilor.

Doar Timișoara va fi iarăși ce a fost și mai mult decât atât, odată cu revenirea în liga profesionistă și finalizarea celor două stadioane de 10.000 de locuri și de 32.000 de locuri, templul Dan Păltinișanu.

Fie să renască!!”, a spus Marian Iancu, într-o postare de pe pagina sa oficială de Facebook.

Radu Constantea, detalii despre salariul lui Nicolae Stanciu

Radu Constantea a avut o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE în care a fost întrebat dacă cifrele vehiculate în presă legate de salariul și bonusul propuse lui Stanciu sunt adevărate.

Oficialul lui ”U” Cluj a dezvăluit că lui Nicolae Stanciu i-a fost prezentat un pachet mai mic decât cel vehiculat în presă, care ajunge la 460.000 de euro pe an.

„(n.r. - 30.000 de euro salariu și primă de instalare de 100.000 de euro) Dacă se va ajunge la un consens, cifrele sunt sub cele speculate în presă. Oferta pe care am făcut-o e sub. Dacă ia în considerare oferta noastră, am stabilit că atunci vom discuta perioada contractuală.

Pentru noi ar fi mare plus un jucător de acest nivel. Are experiență atât la echipa națională, cât și în campionate puternice”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.