U BT Cluj, eşec acasă cu Zadar, în Liga Adriatică: jucătoarele naționalei prezente la meci

Principalii marcatori ai partidei au fost Smart 25 puncte, McCreary 12, Walker 11, pentru U BT Cluj, respectiv Ogden 18, Mihailovic 14, Buljevic 12, pentru oaspeţi, în prezenţa a 4.612 spectatori.

Pentru U BT Cluj, pivotul Uros Plavsic a reuşit 13 recuperări.

În etapa a IX-a din grupa B a Ligii Adriatice s-au mai jucat meciurile dintre Bosna – Ilirija 73-67, Spartak – BC Viena 87-61, Mega Basket – SC Derby 85-93, iar în cursul serii se va disputa derby-ul dintre Partizan Belgrad – Dubai Basketball.

Campioana României a obţinut anterior rezultatele: 95-84 cu BC Viena, 85-92 cu Dubai Basketball, 75-89 cu Spartak Subotica, 100-78 cu SC Derby, 77-97 cu Partizan Belgrad, 91-93 cu Bosna şi 77-71 cu Ilirija. Disputa din prima etapă, cu Mega Basket, a fost amânată.

U BT Cluj joacă în prima etapă din retur în deplasare, cu Bosna (6 decembrie).

După desfăşurarea celor 18 etape, primele patru clasate se vor califica în Top 8, acolo unde se vor duela doar cu celelalte patru formaţii venite din cealaltă grupă, în meciuri tur-retur, în perioada 6 februarie - 19 aprilie 2027.