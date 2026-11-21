Potrivit sportpostz.com, oficialii lui Ferencvaros iau în calcul să se despartă de internaționalul român, însă cer o sumă ce depășește patru milioane de euro. Prețul a crescut după ce fotbalistul a devenit om de bază la clubul maghiar, cu evoluții apreciate în campionatul intern și în cupele europene, dar și după debutul la naționala României. În această vară, Sturm Graz, multipla campioană a Austriei, a înaintat o ofertă pentru Corbu, însă negocierile nu s-au concretizat din cauza pretențiilor financiare ale ungurilor.

Peste 4 milioane de euro va trebui să plătească Gigi Becali pentru a-l aduce pe mijlocașul Marius Corbu la FCSB .

Transferat pe 1,5 milioane de euro la începutul anului

Ferencvaros l-a achiziționat pe Marius Corbu pe 26 ianuarie 2026 de la clubul cipriot APOEL, după ce anterior jucătorul petrecuse patru ani la Akademia Pușkaș. Potrivit Transfermarkt, maghiarii au plătit 1,5 milioane de euro pentru transfer, iar contractul său este valabil până în 2028. În acest sezon, mijlocașul a adunat 25 de meciuri, 5 goluri și o pasă decisivă în tricoul formației din Ungaria.

În această lună, Corbu a debutat în naționala României, în victoria cu Polonia (2-1), când l-a înlocuit în repriza a doua pe Ianis Hagi, iar ulterior a evoluat și în partida cu Bosnia. Mihlocașul central a devenit primul jucător format la academia lui Csikszereda care a evoluat pentru o echipă națională de seniori.

„E o seară de vis pentru mine. Pot să le spun tuturor celor care au crezut în mine un mare «mulțumesc». Am lucrat mult la mentalul meu și încerc să joc indiferent de teren și de situația în care mă aflu. Hagi mi-a urat succes și restul depindea de mine. Pe mine m-a motivat mereu”, a spus Marius Corbu, după partida cu Polonia.