La flash interviu, Filipe Coelho, antrenorul învingătorilor, a fost nemulţumit de cele două goluri primite de defensiva formaţiei sale.

Reacția lui Filipe Coelho după UTA - Universitatea Craiova

„Cred că spectacolul a fost unul frumos, iar atmosfera de la Arad a fost extraordinară. Am avut o evoluție bună, însă mai avem anumite aspecte la care trebuie să lucrăm. Cel mai important este că am obținut cele trei puncte.

În fotbal este imposibil să atingi perfecțiunea. Sunt mulțumit de prestația echipei din punct de vedere mental și tactic, pentru că jucătorii au respectat ceea ce am pregătit înaintea meciului. Cu siguranță, însă, nu a fost o repriză perfectă.

Ne propunem întotdeauna să marcăm atunci când avem ocazia, dar au fost și momente în care am suferit în defensivă. Per ansamblu, a fost bine, însă nu îmi place să primim astfel de goluri. Am câștigat, iar cel mai important lucru este că am luat cele trei puncte.

Coelho: „Sunt mândru de jucătorii mei și de suporteri”

Jucătorii de pe bancă sunt foarte importanți, pentru că pot contribui decisiv în astfel de momente. Suntem un grup, un lot întreg, nu doar 11 titulari. Sunt mândru de jucătorii mei și de suporteri, care au făcut deplasarea și ne-au încurajat.

Departamentul medical se ocupă de situația lui Assad. Vom vedea dacă va putea fi disponibil pentru meciul cu Brighton. Deocamdată, nu a reușit să se antreneze, dar vom evalua situația și vom vedea ce se poate face”, a declarat Filipe Coelho, la flash-interviul de după meci.

Caseta meciului

UTA: M. Rosa - Ouaneh, Benga, Pospelov, Alomerovic (Padula 46') - Sota Mino (Gueulette 72'), Al. Roman - El Sawy (Ţăroi 46'), Papeau (A. Ivanov 46'), Tzionis - M. Coman (Hakim Abdallah 46'). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

M. Rosa - Ouaneh, Benga, Pospelov, Alomerovic (Padula 46') - Sota Mino (Gueulette 72'), Al. Roman - El Sawy (Ţăroi 46'), Papeau (A. Ivanov 46'), Tzionis - M. Coman (Hakim Abdallah 46'). Adrian Mihalcea UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu (Ad. Rus 65') - Samuel Teles, T. Băluţă, Cicâldău (Joao Lameira 58'), Bancu (Ronaldo Webster 79') - D. Matei, Elisor (Nsimba 65'), Baiaram (Etim 58'). ANTRENOR: Filipe Coelho

L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu (Ad. Rus 65') - Samuel Teles, T. Băluţă, Cicâldău (Joao Lameira 58'), Bancu (Ronaldo Webster 79') - D. Matei, Elisor (Nsimba 65'), Baiaram (Etim 58'). Filipe Coelho Cartonaşe galbene: Papeau 13', Padula 67', Pospelov 80' / Baiaram 18'

Papeau 13', Padula 67', Pospelov 80' / Baiaram 18' Arbitri: Rareş Vidican - Alexandru Corb, Raul Ghiciulescu

Rareş Vidican - Alexandru Corb, Raul Ghiciulescu Arbitri VAR: Adrian Costreie - Valentin Porumbel

Echipa lui Filipe Coelho este prima în clasament, cu 36 de puncte, trei în plus faţă de Dinamo, care se află pe locul secund. UTA ocupă poziția a zecea, cu 18 puncte.