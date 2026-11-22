La finalul partidei, Adrian Mihalcea, antrenorul „Bătrânei Doamne”, a dezvăluit că îi venea să plângă în momentul în care a văzut că fanii arădeni și-au aplaudat favoriți la final în ciuda proporțiilor eșecului.

Mesajul lui Adrian Mihalcea după UTA - Universitatea Craiova 2-6

„Vorbeam de curaj, nu l-am dovedit. Vom vedea, sper ca băieții să treacă peste această seară și să ne gândim la ce va urma, pentru că urmează meciuri grele.

Lumea la Arad este foarte caldă și are prea mult respect pentru noi. După astfel de meciuri s-ar fi întâmplat și alte lucruri. Să te aplaude după un asemenea meci... Îmi venea să plâng.

Probabil au fost cu gândul la revenirea de anul trecut. Rămânem cu amărăciunea. Nu avem ce să facem decât să arătăm lumii, dar și nouă personal, că acesta a fost doar un accident.

S-a văzut, cu toate schimbările făcute, nu există să nu joace 100%. Este o echipă solidă, fără niciun fel de alint adus lor. Le dorim baftă și în Europa, să facă cât mai multe puncte”, a declarat Adrian Mihalcea, la flash-interviu.