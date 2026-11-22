Oaspeţii şi-au înscris în propria poartă încă din minutul 4, prin Gabriele Calvani, iar Goncalo Ramos a făcut 2-0 în minutul 19.

Daniel Bîrligea s-a accidentat în Milan - Frosinone!

Frosinone a redus din diferenţă în minutul 25, când a marcat Masini, însă după pauză Jashari, în minutul 48, şi Alphadjo Cisse, în minutul 60, au dus scorul la un liniştitor 4-1 pentru milanezi.

Antrenorul Massimiliano Alvini a apelat la serviciile lui Daniel Bîrligea, trimiţându-l în joc din minutul 62. Gazdele au înscris din nou, prin Pulisic, în minutul 68, în timp ce Bîrligea s-a accidentat şi a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 82.

Astfel oaspeţii au jucat ultimele zece minute în zece oameni, pentru că fuseseră efectuate toate cele cinci schimbări.

AC Milan - Frosinone 5-1 şi elevii lui Ruben Amorim sunt pe locul 4 în clasament, cu 27 de puncte. Frosinone e a 7-a, având 20 de puncte, scrie News.ro.