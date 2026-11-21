Până la deschiderea ferestrei de transferuri, Gigi Becali l-a adus deja pe Petru Popescu (24 de ani), atacantul celor de la Petrocub Hâncești. Finanțatorul îl consideră o investiție de viitor, pe modelul lui Ricardo Pădurariu (19 ani), fundașul stânga păstrat în lot vara trecută ca primă variantă pentru regula U21.

FCSB traversează o perioadă dificilă, cu șase înfrângeri în primele 15 etape, și riscă să rateze play-off-ul pentru al doilea sezon la rând. În acest context, patronul roș-albaștrilor pregătește schimbări importante în lot și anunță transferuri de impact în perioada de mercato din iarnă.

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Mesajul lui Victor Pițurcă pentru Gigi Becali

Deși Pădurariu a devenit titular la echipa de club, el rămâne rezervă la loturile naționale. Fostul selecționer Victor Pițurcă a analizat situația tânărului fundaș și a precizat că Gigi Becali mai are nevoie de răbdare.

„La Pădurariu trebuie să mai treacă doi ani ca să câștige campionatul cu el și să joace în cupele europene. Stoian îmi place, dar ar trebui să joace meci de meci. Stoian am auzit că nu prea era plăcut de cel care a plecat (n.r. de MM Stoica). Lotul nu e rău la FCSB, dar...”, a spus Victor Pițurcă, de la Digi Sport.

Pe lista de achiziții a lui Gigi Becali se află și Ramadan, fotbalist cu 20 de selecții la naționala Siriei, cotat la 3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Jucătorul are 12 goluri și 10 pase decisive în 19 partide disputate în prima parte a sezonului 2026/2027, iar pentru a-l transfera, FCSB ar trebui să achite un milion de euro sumă de transfer, 350.000 de euro comision impresarului și un salariu anual de peste 400.000 de euro.