Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Andrei Cordea va pleca în China, la Yunnan Yukun, unde îi va avea colegi pe Andrei Burcă și Alexandru Ioniță. 1,1 milioane de euro + bonusuri va încasa fotbalistul la asiatici.

Ioan Varga anunță: ”Am semnat actele, e win-win! Va avea salariu mare”

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a confirmat că transferul lui Andrei Cordea în China este oficial, după ce toate documentele au fost semnate. Finanțatorul ardelenilor a explicat că mutarea este avantajoasă pentru ambele părți.

Cordea va evolua la Yunnan Yukun, formație din orașul Yuxi, provincia Yunnan, care activează în Chinese Super League, primul eșalon al fotbalului chinez

”I-am dat voie să plece. Și-a făcut datoria față de CFR, iar noi ne-am făcut datoria față de el. Cred că este o despărțire amiabilă și este win-win pentru toată lumea. Va avea un salariu mult mai mare, în jur de un milion și ceva de euro.

Are și el o vârstă și vrea să se așeze și el, să câștige bani mai mulți. Și este normal acest lucru. Noi suntem mulțumiți, jucătorul este mulțumit. I-am dat drumul, am semnat actele și din iarnă va pleca”, a spus Ioan Varga, potrivit Digi Sport.

Noul sezon din Chinese Super League va începe pe 26 februarie 2027 și se va încheia pe 23 octombrie, conform calendarului anunțat de Federația Chineză de Fotbal. Campionatul va cuprinde 30 de etape.

3 milioane de euro este cota lui Andrei Cordea

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”Cordea este jucătorul lui CFR până în ianuarie și, din punctul meu de vedere, cât va putea și cât va duce, va juca la CFR până în ianuarie. Este jucătorul CFR-ului.

În ianuarie va pleca. Până atunci, în meciurile care sunt de jucat, dacă va fi sănătos, îl voi folosi.

Din punct de vedere al cifrelor și la ceea ce face Cordea, merită să fie în echipa națională. Cordea merita să fie la echipa națională și cred că mai sunt jucători la CFR care vor crește și vor bate la ușile echipelor naționale”, a spus Șumudică.