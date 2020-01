"Atat vreau!" Becali a stabilit pretul celor mai importante "perle" de la FCSB! Cine ii vrea trebuie sa plateasca un MUNTE de bani! Care este marfa de export a patronului ros-albastrilor

Gigi Becali le-a stabilit pretul celor mai importanti jucatori din echipa.

Patrornul ros-albastrilor este decis sa renunte la trei dintre cei mai buni jucatori ai sai. Gigi Becali le-a stabilit pretul lui Florin Tanase, Dennis Man si Florinel Coman.

Despre Florin Tanase, Becali spunea in urma cu putin timp ca valoreaza 5 milioane de euro, dar nu ar fi dispus sa il dea pentru aceasta suma, deoarece el inseamna foarte mult pentru echipa. Patronul FCSB s-a razgandit intre timp si este dispus sa renunte la Tanase, daca va primi cele 5 milioane de euro.

"Pe Florin Tanase vreau 5 milioane de euro, iar pe Dennis Man si Florinel Coman vreau cate 30 de milioane. E pretul cerut de mine, nu ma intereseaza cine se supara. Eu atat vreau!

Sunt jucatori foarte buni, de valoare. Daca nu avem pretentii ca echipele mari, nu ne putem bate cu ele. Sunt convins ca putem lua banii acestia pe ei. Asa cum vom lua in viitor bani multi pe Nedelcu sau Pantiru. Pe Pantiru il cert ca sa-l ambitionez, dar eu stiu ca are valoare si ca pot lua bani multi pe el", a spus Gigi Becali pentru gsp.

Dragos Nedelcu (22 de ani) a jucat pentru FCSB in acest sezon 8 meciuri si a reusit sa inscrie si un gol. Mijlocasul a venit la FCSB in vara lui 2017 de la Viitorul, in schimbul a 2.1 milioane de euro. In prezent este evaluat la 1.5 milioane de euro, conform transfermarkt.

Ionut Pantiru (23 de ani) a sosit la echipa ros-albastra in vara trecuta, cand a fost adus de la Poli Iasi pentru 200.000 de euro. Fundasul stanga a evoluat in 17 meciuri in acest sezon pentru FCSB si a reusit sa ofere 2 pase de gol. Cota de piata a lui Pantiru este de 650.000 de euro.