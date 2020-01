"Sunt pregatit pentru a juca!" Romario Benzar a vorbit despre situatia sa la de Lecce! Ce spune fundasul international despre o revenire SPECTACULOASA la FCSB

Romario Benzar a vorbit despre situatia sa de la Lecce.

Fostul fotbalist al celor de la FCSB, Romario Benzar (22 de ani) nu prinde postul de titular la Lecce si a vorbit despre viitorul sau. Acesta a spus ca exclude o revenire in Romania, iar clubul din Italia incearca sa il cedeze la o echipa de prima liga la care se evolueze constant. Lecce l-a transferat pe Giulio Donati (29 de ani) un fundas dreapta cu experienta in Bundesliga, ceea ce ingreuneaza si mai tare situatia lui Romario Benzar.

"Mai am 3 ani de contract cu Lecce. Eu imi doresc sa plec undeva unde sa joc, acum astept sa vad ce oferte am. Am vazut ca s-a scris prin presa ca as avea 3 oferte din Serie B si din Romania. Nu-i nimic adevarat. In primul rand, cei de la Lecce nu vor sa ma lase in Serie B si nici eu nu-mi doresc asta. Eu vreau sa plec undeva in prima liga sa joc. Am vorbit cu presedintele lui Lecce si isi doreste sa plec 6 luni undeva sa joc, asta e primordial pentru mine.

Nici nu s-a pus problema de Romania. Cei de la club exclud aceasta varianta. Am ceva oferte, dar astept sa vad care e mai buna, sa vad care se potriveste pe stilul meu. Eu sunt pregatit pentru a juca in orice moment", a declarat Romario Benzar pentru Prosport.