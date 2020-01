L-a trimis Becali la o rivala ca sa-l ajute in play-off?! Atacantul dat afara de FCSB tocmai a semnat cu o alta echipa! Unde va juca Hora

Ioan Hora (31 de ani) si-a reziliat acum doua zile contractul cu FCSB.

N-a ramas prea mult pe tusa. Hora a semnat duminica seara cu Gaz Metan! Atacantul va fi jucatorul Mediasului cel putin pana in vara. Hora are optiunea sa-si extinda acordul cu Gazul pana in 2021, in cazul in care lucrurile vor merge asa cum isi doresc cele doua parti.

Hora reprezinta prima achizitie importanta a Gazului in 2020. Aducerea fostului stelist garanteaza practic ramanerea lui Edi Iordanescu pana la finalul campionatului. Hora e unul dintre favoritii lui Edi. Antrenorul Gazului a fost cel care l-a creat pe Hora-golgeter la Pandurii. Anterior, Hora fusese mijlocas de banda la UTA, CFR sau Tg. Mures.