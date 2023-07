Dragoș Nedelcu a subliniat marele câștig după Farul - Sheriff 1-0

Farul Constanţa a învins miercuri, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Sheriff Tiraspol, în meciul tur al primului tur preliminar din Liga Campionilor.

Dragoș Nedelcu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai formației lui Gică Hagi. Mijlocașul a subliniat marele câștig după meciul de la Ovidiu.

Nedelcu e pragmatic

"Este important că am obținut un rezultat pozitiv, important era să câștigăm. Meciul din Supercupă ne-a ajutat foarte mult pentru meciul de azi, era important să fim încrezători și să revenim la forma de anul trecut, până la urmă suntem tot jucătorii din sezonul trecut.

Mister ne-a pregătit, i-am simțit o echipă foarte bună pe cei de la Sheriff.

A fost un meci foarte tare, cred că meciul din această seară s-a ridicat la nivelul meciurilor din play-off de anul trecut.

Este important că am câștigat și un factor pozitiv e că nu am luat gol, chiar dacă am avut ocazii de a mai marca.

Trebuie să pregătim returul la fel de bine ca pe cel de azi", a declarat Dragoș Nedelcu, la finalul partidei.

Câştigătoarea dintre Farul Constanţa şi Sheriff Tiraspol va juca în al doilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea din dubla care le opune pe Maccabi Haifa şi Hamrun Spartans (4-0 în prima manşă pentru israelieni, în deplasare). Dacă Farul va fi eliminată de Sheriff din Liga Campionilor, campioana României va juca în turul secund preliminar al Europa Conference League cu învinsa dintre Urartu şi Zrinjski. Zrinjski Mostar (Bosnia) a câştigat în deplasare cu Urartu (Armenia), scor 1-0, în prima manşă.

Farul - Sheriff Tiraspol 1-0

Scorul a fost deschis în minutul 56, de către David Kiki, care a primit de la Alibec şi l-a învins pe portarul Koval. Mbekeli a trecut pe lângă egalare în minutul 67, apoi a venit rândul lui Garananga să îl pună la încercare pe Aioani, care a intervenit fantastic în minutul 73. Farul a reuşit să-şi conserve avantajul până la final şi s-a impus cu 1-0.

Returul se dispută marţi, 18 iulie, la Tiraspol.

FARUL: Aioani - Kiki, M. Popescu, K. Boli, Borza (Sali 70) - Artean, Nedelcu, T. Băluţă (Diogo Queiros 58) – Mazilu (D. Sîrbu 70), Rivaldinho (Borgnino 58), Alibec (Marins 84). ANTRENOR: Gheorghe Hagi.

SHERIFF: Koval - Zohouri, Tovar, Garananga, Bueno, Apostolakis (Djibo 89) – Talal (Badolo 64), Kyabou(Ademo 64), Joao Paulo Fernandes - Luvannor, Mbekeli (Paiva 72). ANTRENOR: Roberto Bordin.

Cartonaşe galbene: Kiki 10, Mazilu 33, T. Băluţă 53 / Kyabou 49, Talal 52, Bueno 56