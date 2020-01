Contract pe VIATA pentru Mihai Pintilii! FCSB se va reuni maine, iar Pintilii va fi prezent! Anuntul facut de MM Stoica dupa ce jucatorul nu a fost trecut pe lista neagra a lui Becali

MM Stoica a lamurit situatia lui Mihai Pintilii.

FCSB se va reuni maine, 7 ianuarie 2020, iar la reunire va fi prezent si Mihai Pintilii, jucator care nu a mai evoluat in ultima perioada pentru FCSB din cauza accidentarilor. Managerul sportiv al vicecampioanei Romaniei, a tinut sa lamureasca situatia lui Pintilii si spune ca in cazul in care acesta nu va mai juca, tot la FCSB va ramane.

"Despre Pintilii, nu e un subiect pe care sa-l discutam pe whatsapp. Dupa reunire vom discuta. Pintii are doua variante. Daca va abandona acum va ramane oricum cu noi. In orice varianta, tot la FCSB va fi si de acum inainte", a declarat MM Stoica, la digi.

Gigi Becali vrea sa scape cat mai repede de jucatorii de care nu mai are nevoie.

Patronul ros-albastrilor a anuntat ca vrea sa scape cat mai repede de jucatorii pe care nu ii mai vrea la FCSB.



"Pe Diogo Salomao, Claudiu Belu, Thierry Moutinho, Alexandru Stan si Adi Popa si inca cativa i-am propus mai multor cluburi, printre care Gaz Metan sau FC Voluntari. Cine vrea sa-i ia, sa-i ia! Am vorbit si cu Edi Iordanescu, cu Mihai Teja, cu toata lumea.

Eu nu-i dau afara. Le platesc diferenta de salariu daca vor pleca. Daca nu, vor sta si isi vor lua banii. Nu pacalesc pe nimeni, nu imi bat joc de jucatori", a spus Gigi Becali.