BREAKING NEWS: Inca doua plecari de la FCSB! Anuntul momentului: la ce rivala din Liga 1 pot ajunge

Dupa ce Ioan Hora si-a reziliat contractul cu FCSB, Becali se mai pregateste sa renunte la doi fotbalisti.

Portughezii Salomao si Moutinho sunt ca si plecati. Conform Fanatik, cei doi au sanse importante sa ajunga la Gaz Metan Medias, unde sunt doriti de Edi Iordanescu. Gazul il va trimite la Bucuresit pe Darius Olaru, cumparat inca din vara de Becali in schimbul a 600 000 de euro. Pentru a forta in lupta la play-off, Edi ii vrea pe Salomao si Moutinho, iar Becali e de acord. Patronul FCSB e gata chiar sa dea bani din propriul buzunar pentru salariile celor doi, cu conditia ca si Mediasul sa suporte macar o parte. Moutinho are 12 500 de euro pe luna salariu, in timp ce Salomao ajunge la 15 000. Niciunul nu mai e in gratiile lui Becali, care tine neaparat sa se desparta de ei inca de acum.

Prezentati drept lovituri pe piata transferurilor, portughezii au jucat putin si nu l-au convins pe patronul FCSB.