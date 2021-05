Gigi Becali si-a ales urmatorul transfer! Fundasul central pe care patronul FCSB vrea sa il cumpere 

FCSB are probleme pe linia defensiva, in special in zona fundasilor centrali.

Gigi Becali nu vrea sa in sezonul urmator sa se trezeasca cu aceleasi probleme pe care le-a intampinat echipa pe finalul sezonului, cand multi titulari s-au accidentat, iar antrenorul a fost nevoit sa improvizeze, mai ales in aparare.

Astfel, patronul ar fi pus ochii pe un fundas central pe care il urmareste de ceva timp si despre care a anuntat ca il intereseaza. Conform as.ro, Virgil Ghita este optiunea patronului pentru sezonul urmator.

Capitanul Viitorului s-a accidentat in ianuarie, iar de atunci nu a mai jucat niciun minut, fiind necesara o interventie chirurgicala. Ghita a fost dorit de Ferencvaros in iarna, insa mutarea a picat in ultimul moment.

"Vom face cu siguranta transferuri. Avem nevoie de patru-cinci jucatori. 100% vom lua un fundas central si un atacant", spunea Gigi Becali recent.