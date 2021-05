"Daca il interesa titlul, lasa antrenorul sa-si faca treaba!" Gigi Becali, criticat dur de o legenda a Stelei! Ce i se reproseaza patronului

FCSB e aproape sa piarda un nou titlu in Liga 1, iar principal vinovat este considerat Gigi Becali.

Patronul FCSB-ului a recunoscut ca cel mai important aspect legat de echipa este cel financiar, si nu cel sportiv, spunand ca este incantat ca are 10 milioane de euro in conturile clubului, iar asta il multumeste, performantele fiind pe planul doi.

Basarab Panduru nu este insa de acord cu gandirea patronului si implicarea acestuia la echipa si critica modul de abordare pe care Becali il aplica la FCSB.

"Toni Petrea facut echipa sa joace! Sa ne uitam ce lot, ce banca de rezerva are. Banca e foarte slaba in comparatie cu CFR Cluj. Si ajunge sa se bata pana aproape de final cu CFR Cluj! Am impresia ca daca era lasat sa-si faca treaba putea sa faca mai mult! El a aratat ca poate face echipa sa joace frumos!

Bine, avea si jucatori de mare calitate, Man, Coman, Tanase. Dar juca frumos. E in stare sa faca echipa sa joace frumos! Dar lasa-l! Nu-l lasi pentru ca nu te intereseaza. De aceea nu e nicio mirare ca s-a intamplat ce s-a intamplat!



Nu te intereseaza campionatul, nu te intereseaza nimic! Pe Becali il intereseaza sa vanda jucatori! Daca il interesa titlul, lasa antrenorul sa-si faca treaba", a spus Basarab Panduru la TelekomSport.