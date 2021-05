EXCLUSIV | "Antrenorii accepta sa conduca FCSB pentru ca stiu ca asta conteaza in CV!" Ioan Andone sare in apararea lui Gigi Becali! Ce spune de lupta la titlu

Legenda dinamovista a vorbit despre situatia de la FCSB, dar si despre ultimele etape din campionat.

Andone e de parere ca toti antrenorii care au acceptat sa lucreze in conditiile impuse de Becali la FCSB au facut asta pentru a-si imbogati CV-ul, fiind un club important care ar ajuta in parcursul viitor din cariera acestora. Dinamovistul a vorbit si de lupta la titlu si spune ca CFR-ul nu are sanse sa piarda titlul, chiar daca meciul cu Botosani poate sa fie imprevizibil.

"Schimbarea de antrenor e normal ca nu e benefica performantei. Antrenorii care au fost la FCSB au vrut sa aiba asta in CV. Daca reuseau performante, sperau sa plece in strainatate. Asta este Gigi. Cine il cunoaste, stie ca el decide. In general, a facut afaceri foarte bune, adica sa vinzi jucatori de 13 milioane de euro.

El a reusit financiar datorita transferurilor. Daca el crede ca asta e politica lui, atunci e treaba lui. Antrenorii vin la FCSB doar pentru a-si trece asta in CV, fiindca altfel se vede. Daca juca in Europa, atunci putea lua dublu pe Man. In afara de Olaroiu si Reghecampf, nu prea au fost antrenori care sa aiba rezultate. Ei au reusit sa-si impuna ideile in fata patronului.



Probabil, ceilalti nu sunt destul de clari in comunicarea cu el. Cei care au acceptat conditiile lui Gigi, isi dau seama ca trebuie sa asculte. Foarte greu ca FCSB sa mai castige campionatul. Acum, stiti ca Botosaniul poate sa prinda o zi exceptionala, e o echipa care joaca pe atac, dar e greu.



CFR-ul are o echipa foarte buna, o banca foarte buna, care are valorosi care ar juca la orice echipa din Liga 1 in afara de Craiova si FCSB. Au si jucatori care au jucat sub presiune, au absolut toate argumentele ca sa castige la Botosani", a spus Ioan Andone la Ora Exacta in Sport.