Cunoscut pentru că este o persoană religioasă, patronul celor de la FCSB a ținut să îi ofere lui Răzvan Lucescu sfaturi pentru ca tatăl său, regretatul și legendarul Mircea Lucescu, să obțină odihna veșnică.

Sfaturile lui Gigi Becali pentru Răzvan Lucescu

Becali l-a îndemnat pe antrenorul lui PAOK Salonic să facă, în următoarele 40 de zile, cât mai multe fapte de milostenie pentru sufletul lui Mircea Lucescu.

„Trece un cerșetor, îi dai 100 de lei, îi zici pentru nea' Mircea. Dar e prea puțin ca să poți să ridici sufletul, pentru că el a avut slavă pe Pământ, a avut bogății pe pământ. Toată Europa i-a adus slavă. Ca să poată, Răzvan trebuie să își intre în rol acum! Dacă vrea, eu o să îi spun ce trebuie să facă.

Acum ce facem, că vin eu și plec, toată lumea doar tristețe, și după plecăm acasă! El acum, trei zile și încă șase, și încă 33, și după aceea vine la Judecată, în fața Judecătorului, și acolo nu mai există să spunem:'Să-l odihnească Dumnezeu'. Acolo nu mai există, gata! S-a oprit la tot ce ai făcut până acum, nu se mai poate.

Becali: „Acum este rolul lui Răzvan”

Acum intră, el, în rol Răzvan. Și o să îi spun ce trebuie să facă, ca să poată să îl ridice cât de cât. Doar el se poate ocupa de sufletul lui! Aia cu ce spuneți voi să îl odihnească e mai greu cu odihna acolo. Că s-a odihnit aici!

Acum o să îi spun lui Răzvan, cum poate în astea 40 de zile când îi duce peste tot sufletul. Când ai gândit acum 60 de ani și îți arată îngerul ce ai gândit acum 60 de ani la Barcelona sau la Italia unde ai fost. În trei zile îți arată și gândurile.

(...) Acum trebuie să intre în rol Răzvan. Ce facem noi acum, putem să o ținem 500 de ani. Acum este rolul lui Răzvan, adică el se poate ocupa de sufletul lui. Astea materiale, ce facem noi cu fotbalul, nu contează. Hai, Doamne ajută!”, i-a transmis Gigi Becali lui Răzvan Lucescu.

Becali: „Fără biserică nu se poate Raiul”

Finanțatorul campioanei en-titre a mai precizat că fără o viață ecumenică nu se poate ajunge în Rai.

„Mă gândesc ce la inimă, ce ai tu în inima ta. Acum nu vreau să vorbim despre el, să vorbim la modul general. Dacă îți faci super meseria ta o faci pentru tine. O faci pentru slava ta, pentru banii tăi. Ce faci pentru Dumnezeu contează!

E adevărat că trebuie să îți duci viața cu demnitate, dar fără biserică nu se poate Raiul! Fără biserică nu se poate odihna aia de care spuneți voi.

Nu de el zic, vorbesc la modul general, să nu se interpreteze. Cum să se poată odihna, dacă nu ești cu biserica? Nu zice acolo: 'Cine nu va mânca și nu va bea trupul meu, nu va avea viață acolo nu va avea viață în el'. Nu ai cum! Nu poți să te duci în Rai! Raiul nu e atât de ușor, e greu!”, a mai spus Becali.

Mircea Lucescu, înmormântat astăzi

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.