Omul de afaceri și-a amintit cel mai frumos moment pe care l-a petrecut alături de „Il Luce”.

Gigi Becali, cea mai frumoasă amintire alături de Mircea Lucescu

În martie 2022, regretatul antrenor român a discutat cu Becali despre condițiile de pregătire pentru Dinamo Kiev U19. Ucrainenii urmau să se antreneze la baza FCSB-ului din Berceni, în contextul războiului cu Rusia.

„Cea mai frumoasă amintire cu Mircea Lucescu a fost când a venit el la mine acasă și m-a luat când a fost treaba cu ucrainenii.

Ca să poată ca echipa Ucrainei (n.r.- Dinamo Kiev U19) să meargă la bază. Și atunci m-a luat el de acasă și am mers cu el la bază. Am stat două ore. Atunci mi-a povestit niște lucruri, știa povești din istorie, atunci m-a uimit”, a dezvăluit Becali.

Mircea Lucescu, înmormântat astăzi

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

