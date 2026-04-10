Patronul celor de la FCSB a povestit că și-ar fi dorit, la un moment dat, să îl aducă pe Mircea Lucescu în rolul de antrenor principal al echipei sale.

Mircea Lucescu ar fi putut să o antreneze pe FCSB

Becali nu a putut să își pună în plan dorința dintr-un singur motiv. I-a fost rușine să îi facă o propunere financiară lui Mircea Lucescu.

În prima parte a anilor 2000, Becali nu avea certitudinea că poate să ajungă cu FCSB în cupele europene și să obțină bani astfel de la UEFA.

Becali: „Mi-a fost jenă să îi propun”

„Poate atunci ar fi venit, dar mie mi-a fost jenă să îi propun. De ce mi-a fost jenă să îi propun? Că tot mă gândeam la bani. Ce să îi propui lui Lucescu? Ce să îi spui?

Și eram într-o situație în care nu eram sigur că o scot la capăt. Că dacă ești sigur că scoți ceva și iei bani de la UEFA, nu e problemă, că îi dai.

Mi-a fost jenă și nu i-am propus, dar am fost la un moment să îi propun. A fost așa o graniță a bunului-simț”, a spus finanțatorul campioanei din precedentele două ediții ale Superligii.

Mircea Lucescu, înmormântat astăzi

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.