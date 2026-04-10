Patronul de la FCSB spunea că în cazul în care lucrurile nu se vor rezolva la echipă, vrea să iasă din fotbal, pentru că nu suportă ca echipa sa să nu se afle în topul fotbalului românesc.

Întrebat despre retragerea din fotbal a lui Becali, Mirel Rădoi a reacționat

La conferința de presă susținută înaintea meciului cu Oțelul, Mirel Rădoi a vorbit despre declarațiile lui Gigi Becali, iar antrenorul roș-albaștrilor a pus cuvintele patronului de la FCSB pe seama supărării.

”Și noi, și suporterii suntem oameni, cum și ei suferă, nu sunt rezultate, nu vin la stadion, așa și nașul este supărat și vrea să vândă echipa, și noi suntem supărați și în loc să facem un raport, facem mai multe, e normal cumva, e important să vedem ce reușim să aducem bun la nivel de echipă. Dacă vom cădea în capcana de a analiza doar jucătorii, sau doar antrenorii, sau doar patronii, sau doar suporterii, evident că nu vom reuși să îmbunătățim lucrurile.

Cred că în toți anii ăștia nu a reușit nimeni să îl schimbe pe nașul și, nu știu, dacă el nu vrea să se schimbe, nu cred că va reuși cineva indiferent de cât de multe argumente i-ar aduce. Eu sunt mai preocupat de a reuși rezultate la echipă, decât să încercăm să îl facem pe dânsul, să vedem dacă rămâne, dacă rămâne pe jumătate, adică să aibă și apariții publice, dacă rămâne în umbră și lasă pe altcineva să conducă, în momentul ăsta nu mă gândesc”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

Ce declara Gigi Becali

”Dacă văd că nu se poate redresa, poate a venit momentul să mă retrag, să scăpați de mine. Retragere înseamnă ’la revedere eu’ în fotbal. Nu știu, vând echipa, văd eu. Ce să fac, să fiu râs în play-out. Niciodată! Ori sunt numărul 1, ori nu sunt. Am fost numărul 1 și am demonstrat. Dacă nu mai pot să fiu... că mă depășește, a avansat fotbalul, nu mai pot eu, a crescut fotbalul, metode, toate, eu nu mai pot”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.