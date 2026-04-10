VIDEO Gigi Becali, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu: "Un super om! Nimeni nu a spus asta, dar o spun eu acum"

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu se desfășoară vineri dimineață, la Biserica Sfântul Elefterie.

TAGS:
Gigi BecaliMircea Lucescu
Din articol

În jurul orei 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie și-a făcut apariția și Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB a ținut un discurs amplu despre Mircea Lucescu, dar și despre rolul pe care fiul său, Răzvan Lucescu, ar trebui să îl aibă de acum.

"Mai vorbisem și eu doctorii de la spital și se cam știa. E tristețe când moare orice om. Cea mai mare tristețe e pentru familie. Noi spunem condoleanțe, Dumnezeu să-l ierte. Sigur, fotbalul pierde, dar problem știți care este? Ați văzut cum au fost televizoarele lumii cu Lucescu? Ați văzut cum toată lumea a vorbit la superlativ despre el?

Și eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat cu el două ore și în două ore am rămas mască! Toată lumea a vorbit numai la superlativ și toată lumea i-a mulțumit. A fost un super om! Dacă ești om bun, toată lumea vorbește bine. Lasă succesul, eu nu vorbesc de succes, eu am spus mereu că nu se mai naște cu el. Dar era un om bun! Ați văzut cum a fost comemorare peste tot? 

Nimeni nu a spus asta și o spun eu acum. El a spus: 'Eu am vrut grijă de Răzvan, i le-am rezolvat pe toate'.

O să vorbesc acum cu Răzvan: 'Răzvane, pe el (n.r - Mircea Lucescu) nu îl poate ajuta nimeni acum. Acum, numai tu îl poți ajuta'. Trece un cerșetor, îi dai 100 de lei, îi zici pentru nea Mircea. L-ai ajutat. Răzvan trebuie să își intre în rol acum. El se poate ocupa de sufletul lui", a spus Gigi Becali.

Hagi, Lupescu, Sabău, Copos și Burleanu, printre cei prezenți

În jurul orei 9:30, cortegiul funerar cu sicriul în care se află trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Biserica Sfântul Elefterie.

Slujba a început cu câteva minute înainte de ora 10:00 și este oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Spre deosebire de precedentele două zile, la ceremonia de vineri participă doar membrii familiei și persoanele apropiate.

La slujba de înmormântare de la Biserica Sfântul Elefterie asistă numeroase personalități din fotbalul românesc, precum Gică Hagi, Ionuț Lupescu, Ioan Ovidiu Sabău, George Copos sau Răzvan Burleanu.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
Spaniolii l-au pus pe Istvan Kovacs pe prima pagină și au titrat cu majuscule un singur cuvânt
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!