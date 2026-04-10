Gigi Becali, la slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu

În jurul orei 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie și-a făcut apariția și Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB a ținut un discurs amplu despre Mircea Lucescu, dar și despre rolul pe care fiul său, Răzvan Lucescu, ar trebui să îl aibă de acum.

"Mai vorbisem și eu doctorii de la spital și se cam știa. E tristețe când moare orice om. Cea mai mare tristețe e pentru familie. Noi spunem condoleanțe, Dumnezeu să-l ierte. Sigur, fotbalul pierde, dar problem știți care este? Ați văzut cum au fost televizoarele lumii cu Lucescu? Ați văzut cum toată lumea a vorbit la superlativ despre el?

Și eu l-am cunoscut, am rămas mască. Am stat cu el două ore și în două ore am rămas mască! Toată lumea a vorbit numai la superlativ și toată lumea i-a mulțumit. A fost un super om! Dacă ești om bun, toată lumea vorbește bine. Lasă succesul, eu nu vorbesc de succes, eu am spus mereu că nu se mai naște cu el. Dar era un om bun! Ați văzut cum a fost comemorare peste tot?

Nimeni nu a spus asta și o spun eu acum. El a spus: 'Eu am vrut grijă de Răzvan, i le-am rezolvat pe toate'.

O să vorbesc acum cu Răzvan: 'Răzvane, pe el (n.r - Mircea Lucescu) nu îl poate ajuta nimeni acum. Acum, numai tu îl poți ajuta'. Trece un cerșetor, îi dai 100 de lei, îi zici pentru nea Mircea. L-ai ajutat. Răzvan trebuie să își intre în rol acum. El se poate ocupa de sufletul lui", a spus Gigi Becali.