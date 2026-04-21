FCSB s-a impus la Ovidiu în fața Farului, scor 2-3, într-un meci din runda a 5-a din play-out-ul Superligii. Joao Paulo (56'), Cisotti (62') și Florin Tănase (64') au marcat pentru formația campionă, în timp ce echipa lui Flavius Stoican a înscris prin Radaslavescu (43') și Alibec (72').

Gigi Becali, despre decizia lui Mirel Rădoi: „La Chiricheş a făcut din mândrie 100%”

Cu toate că Vlad Chiricheș a fost criticat aspru de patronul FCSB-ului, Mirel Rădoi l-a titularizat pe fotbalistul de 36 de ani.

Gigi Becali a reacționat după succesul cu Faurl și a dezvăluit că Mirel Rădoi este sigurul antrenor căruia îi permite să treacă peste cuvântul lui.

„La Chiricheş a făcut din mândrie 100%. El (n.r. Rădoi) zice că nu, că aşa a vrut, dar nici el nu ştie că a făcut-o din mândrie şi nu-şi dă seama din ea. Am râs când am văzut echipa cu Chiricheş, am zis să mă supăr acum pe final meu? Nu fac cu el cum fac cu alţii, îl las să se alinte. Dacă făcea altul aşa ceva, aoleu, dar pe el îl iubesc prea mult şi-l las în pace. Nu permit nimănui dacă face aşa ceva.

Altul era la revedere, îi ziceam lui MM să-i spună că e la revedere. Eu pe Rădoi îl iubesc şi consider ce face mândrii copilăreşti. Mă informez despre tot ce face, munceşte de dimineaţa până noaptea pentru mine, iar acum să mă supăr la o chichiţă de doi lei cu Chiricheş? Nu mă supăr. Eu i-am spus că dacă are ofertă poate pleca imediat. La un milion jumătate, două milioane, atunci aia e ofertă, dar la Gaziantep nu-l las.

(n.r. – După ce a spus Chiricheş la flash-interviu) Să spun un lucru. Am avut recunoştinţă şi am spus mereu, recunosc şi acum. Am câştigat mulţi bani cu el, am luat mulţi bani pe el, 10 milioane de euro. A şi câştigat mai mult de un milion de euro de când este, îi merită pe toţi, dar băi, gata, mă, gata. Adică e o chestiune... îi sunt recunoscător, dar nu înseamnă că dacă-ţi mulţumesc toată viaţa trebuie să vii să ne nenoroceşti.

Oricum ai respectul meu, dar te faci de râs. Te văd şi jurnaliştii, moderatorii, dar nu te face de râs, că ai făcut bani, milioane. Dacă el nu zice că nu mai poate, atunci poate zice Dumnezeu. Nu vedeţi cum se mişcă? Vine baba cu colacii. Nu sunt supărat pe Chiricheş. Bine, mă, să-l bage şi măcar să câştige echipa cu el, dar e greu, că e o verigă slabă la mijloc acolo, că până se mişcă vai, vai...”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Vlad Chiricheș, replică după declarațiile lui Gigi Becali

Rădoi nu a ținut cont de declarațiile lui Becali și l-a folosit pe Chiricheș și la victoria cu Farul (3-2). După meci, Gigi Becali a spus că se bucură că mijlocașul s-a accidentat și că ar putea fi indisponibil în meciurile rămase din acest sezon.

Chiricheș a reacționat după joc, anunțând că nu mai poate rămâne la FCSB în actualele condiții. Fostul jucător de la Tottenham și Napoli a vorbit și despre lipsa de recunoștință.

"Ce e de spus? Am încercat să evit să mă gândesc la ce a declarat dânsul. E clar că nu e un lucru plăcut pentru un jucător, dar cred că în fotbal nu există recunoștință. Dacă ești bun, toată lumea se bucură. Dacă nu, ești la revedere.

Am jucat la un nivel foarte bun pe parcursul carierei, dar asta nu contează în prezent. Să vorbesc de o retragere? Nu, nici nu mă gândesc la asta! Îmi doresc să mă simt bine, să mă antrenez cu plăcere. Încă am pasiune, mă bucur de fotbal. Mi-e greu să fac un lucru doar pentru că patronul echipei spune că eu nu mai pot. Un om care nu e zi de zi cu mine la antrenament e greu să-mi spună ce am de făcut. Da, clar că e patronul echipei și poate să mă dea afară. Dar, în afară de asta, eu mă bucur de antrenamente, de jocuri. Cât a fost Mirel, s-a văzut că am fost acolo în echipă și mă bucur de asta.

Dacă pot schimba situația? Nu. După un alt meci să vii cu o astfel de declarație de genul ăsta, nu mai e nimic de schimbat, e clar", a spus Vlad Chiricheș.