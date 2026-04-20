În ultimul timp s-a tot scris că Mirel Rădoi ar fi dorit în Turcia, la Gaziantep, echipă la care mai sunt legitimați Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Rădoi cum a aflat că e dorit în Turcia: ”Crezi că e prost? Asta i-am promis”

După meciul de la Ovidiu, Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a dezvăluit că, după ce a aflat de la Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, că turcii îl vor pe Rădoi, a purtat o discuție cu finul său.

Patronul campioanei en-titre a explicat că Rădoi poate să ia orice decizie își dorește, dar în același timp consideră și că tehnicianul roș-albaștrilor nu va pleca de la FCSB dacă va califica echipa în Conference League.

Gigi Becali a mai punctat faptul că i-a promis lui Rădoi cinci-șase transferuri pentru campania europeană.

”Nu știu, nu știu! Ce să știu eu? Am vorbit cu el, eu când am vorbit cu el i-am zis: 'Bă, eu nu știu'. I-am spus că dacă are oferte poate să plece oricând. Nu prea mă interesează pe mine. Și mi-a spus MM după aia: 'Băi Gigi, da’ tu știi unde pleacă? La Gaziantep, nu știu ce, o echipă de doi lei prin Turcia'.

Și după aia l-am sunat și i-am spus: 'Bă, cum să faci așa ceva?' El și-a dat cuvântul și nu știu ce… Eu n-am, nu știu. Să facă ce vrea, cum vrea el. Fotbal știe. Antrenează, muncește mult. Va fi răsplătit pentru munca lui.

N-are rost să vorbim acum dacă pleacă. N-am niciun plan. Am antrenor pe Mirel Rădoi, care sper să rămână, că e bine și pentru el așa. Și eu, și MM, și Olăroiu am spus asta.

Eu nu cred că o să plece. De aia nu mă gândesc. Nu mă interesează, eu știu că muncește mult, din informațiile pe care le am de la MM. Și într-adevăr, mi-ar părea rău să plece, pentru că pot să fac ceva bun cu el la echipă.

Măcar să o califice (n.r - în Conference). Dacă o califică, crezi că mai pleacă el? Crezi că e prost? I-am promis că îi iau 5-6 jucători. El deja lucrează la asta. El mi-a spus: 'Băi, nașule, eu dacă plec, îți voi lăsa o analiză și îți voi lăsa și un program de jucători'.

Și mai multe a zis: analize cu ce înseamnă toată structura echipei, unde trebuie întărită, jucători care trebuie luați, tot! Și ce dacă ți-ai dat cuvântul? Ce onoare? Du-te mă! 'Nu mă lasă nasul', spune-le turcilor. Bine mă, nu mai pot eu de turci acum. I-am zis: 'Du-te mă! Ce cuvânt?'”, a spus Becali la Digi Sport.

Farul - FCSB 2-3

La Ovidiu, Eduard Radaslavescu a deschis scorul în minutul 43, dar FCSB a turat motoarele după pauză și a întors soarta meciului. Joao Paulo (56'), Juri Cisotti (62') și Florin Tănase (64') au făcut 3-1.

Scorul final a fost stabilit în minutul 72, în urma reușitei lui Denis Alibec, care la începutul actualei stagiuni era legitimat la gruparea roș-albastră. Tănasă i-a pasat decisiv lui Alibec.