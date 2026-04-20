FCSB joacă pe terenul celor de la Farul Constanța, astăzi, de la 20:30. Vlad Chiricheș (36 de ani) este titular după mai multe zile în care a fost criticat dur de Gigi Becali, iar patronul chiar a amenințat că va interveni și va cere excluderea veteranului din echipă la un eventual baraj de Conference League.

Mirel Rădoi, după ce l-a titularizat pe Vlad Chiricheș: "Eu aleg!"

La flash-interviul de dinainte de joc, Rădoi a fost întrebat dacă prin titularizarea lui Chiricheș a dorit să transmită mesajul că el este cel care face echipa.

"Surprize în echipă? E aceeași echipă care a câștigat cu 4-0. (n.r - în meciul cu Oțelul Galați)

Asta o interpretați cum vreți. Eu am jucătorii de partea mea în fiecare zi la antrenamente. Eu aleg. Puteți interpreta cum vreți. Eu văd jucătorii care se antrenează foarte bine. Cine e cel mai bun jucător la antrenamente și va asimila informațiile va juca.

Chiricheș nu trebuie să facă nimic în plus față de acum. Noi cerem doar lucrurile de pe poziția lui. Nu cerem să dea gol, să bată cornere sau să fie pe linia porții", a spus Rădoi.

La fel ca în runda precedentă, contra celor de la Oțelul (4-0), FCSB mizează între buturi pe Ștefan Târnovanu. Jucătorul U21 din primul 11 este Alexandru Stoian, care îi ia locul lui Daniel Bîrligea, accidentat.