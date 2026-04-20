Alex Dobre, la FCSB după scandalul de la Rapid? Reacția lui Gigi Becali

Alex Dobre (27 de ani) a fost implicat într-un episod tensionat la Rapid, care l-a făcut să rămână fără banderola de căpitan.

Golgheter al Rapidului în acest sezon, cu 17 reușite, Dobre a avut un discurs dur după partida cu FC Argeș (0-0), în care a criticat inclusiv tactica lui Costel Gâlcă.

Gigi Becali: "Alex Dobre e fotbalist de fotbalist, dar nu se pune problema să îl iau la FCSB"

Antrenorul din Giulești a criticat în termeni destul de duri atitudinea lui Dobre și a decis să îi ia banderola de căpitan. În plus, extrema a părăsit primul 11 la partida cu Universitatea Craiova (0-1).

Având în vedere situația tensionată de la Rapid, o plecare a lui Dobre în vară nu pare imposibilă. Un admirator declarat al fotbalistului școlit în Anglia este Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, care însă exclude un transfer de la rivală.

"Nu se pune problema, vorbim aiurea", a spus inițial Gigi Becali, la Prima Sport, după Farul - FCSB 2-3.

Patronul de la FCSB a continuat lăudându-l pe Dobre, care a strâns și 6 meciuri la echipa națională: "Dobre e cel mai bun jucător al Rapidului, deci n-are rost să spun altceva. V-am dat răspunsul. Dobre e fotbalist. Nu că e fotbalist, ci fotbalist de fotbalist! Dar cel mai bun jucător din România e Tănase. Mai bun și decât Man, decât Bîrligea, decât toți. Așa cred eu - e jucător care îți organizează tot jocul".

Victor Angelescu: "Cred că Dobre și-a învățat lecția"

Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte în Grant, a vorbit despre situația lui Dobre la Rapid și a evidențiat că fostul căpitan și-a învățat lecția. Chiar și așa, atacantul lateral tot nu va revendica banderola.

”În primul rând, este o decizie pe care o ia antrenorul; el ştie cel mai bine ce trebuie să facă în cadrul echipei. El este suveran în vestiar. Aceasta este decizia pe care a luat-o Costel, am acceptat-o, a acceptat-o şi Dobre. Ştie şi el că a greşit şi şi-a cerut scuze după. Costel a făcut ce crede că este mai bine pentru echipă şi a luat această decizie.

Nu cred că trebuie să intervenim noi. Noi am intervenit în sensul că am vorbit cu amândoi; a fost o greşeală, dar nu a fost amendat, nu a înjurat pe nimeni, nu s-a luat la bătaie cu cineva. Ieri a intrat cu dorinţă mare, a încercat să dea tot ce e mai bun în cele 20 şi ceva de minute. (n.r. Crezi că şi-a învăţat lecţia?) Da, cred că da”, a spus Angelescu la Prima Sport.

