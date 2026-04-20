La finalul partidei, Gigi Becali a ieșit la rampă și a avut un mesaj clar pentru noul selecționer Gică Hagi.

Patronul roș-albaștrilor l-a lăudat pe Florin Tănase, marcator împotriva „marinarilor”, și a cerut convocarea acestuia la echipa națională.

Gigi Becali: „Florin Tănase este cel mai bun fotbalist român”

„Eu, părerea mea, ce am văzut și în seara asta, cam cel mai bun jucător român, părerea mea asta, poate că greșesc, este Florin Tănase. Așa cred eu. Jucător care organizează jocul la toată echipa. Așa cred eu. Poate mă înșel. Părerea mea e că e cel mai bun jucător român. (n.r. – altcineva?) Nu știu, nu mă bag. Eu am spus unul, cred mult în el. Tot timpul mi-a plăcut de el, dar în seara asta am văzut fotbalist adevărat”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Pe teren, meciul de la Ovidiu a fost plin de răsturnări. Farul a deschis scorul în minutul 43, prin Eduard Radaslavescu, însă FCSB a întors totul după pauză.

Joao Paulo a egalat în minutul 56, iar Juri Cisotti și Tănase au dus scorul la 3-1 în doar câteva minute. Finalul a fost animat de golul lui Denis Alibec, în minutul 72.

Cu reușita din acest meci, Tănase a ajuns la 103 goluri în 316 partide pentru club, la care se adaugă 54 de pase decisive.