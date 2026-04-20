A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

Gaziantep, ocupanta locului 10 în Turcia, și-a manifestat interesul pentru aducerea lui Mirel Rădoi la echipă. Tehnicianul își dăduse însă acordul pentru a rămâne la FCSB până la finalul sezonului, obiectivul fiind calificarea în Conference League.

Gigi Becali, contraofertă pentru Mirel Rădoi: "Stai un an și ceva, iar după iei 5 milioane pe an"

După victoria cu Farul Constanța (3-2), de luni seară, întrebat dacă a fost ultimul său meci pe banca lui FCSB, Mirel Rădoi nu a oferit un răspuns clar.

Gigi Becali este de părere că Mirel Rădoi și-ar dori să plece, însă i-ar fi "rușine" de nașul său. Patronul de la FCSB a dezvăluit și ce salariu i-ar propune Gaziantep - aproximativ 900.000 de euro anual.

Becali a explicat și contraoferta pe care i-a făcut-o lui Mirel Rădoi: cel puțin încă un an și jumătate la FCSB, iar ulterior posibilitatea de a încasa un salariu colosal în țările arabe.

"Părerea mea e că Mirel nu e hotărât încă. La ora asta, dacă voia să plece, ar fi anunțat echipa, staff-ul sau pe MM. Dar el nu e hotărât încă ce să facă. E între ciocan și nicovală. Adică între o ofertă care îi convine - un salariu măricel, cam 900.000 de euro, bani pe care îi poate lua, de fapt, și la mine, dacă va califica echipa.

Lui îi e rușine de mine acolo. Cred că ar pleca el, dar îi e rușine de mine. Când am vorbit cu el ultima dată, i-am zis că vorbesc cu el ca naș-fin. I-am zis că îmi pare rău de el să meargă în Turcia.

I-am zis: 'Stai, califică echipa, îți iau 5 jucători, iei campionatul, du-te în Liga Campionilor și după aia vor veni arabii după tine și îți vor da 3 milioane, iar tu să spui că fără 5 nu mergi. Stai un an și ceva, iar după iei 5 milioane pe an. Ăsta este sfatul meu de naș pentru tine'", a spus Gigi Becali, luni seară, la Prima Sport.