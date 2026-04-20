A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

Mirel Rădoi a refuzat să vorbească despre o plecare de la FCSB, în contextul numeroaselor informații care îl dau la Gaziantep.

Gaziantep, ocupanta locului 10 în Turcia, și-a manifestat interesul pentru aducerea lui Mirel Rădoi la echipă. Tehnicianul își dăduse însă acordul pentru a rămâne la FCSB până la finalul sezonului, obiectivul fiind calificarea în Conference League.

Gigi Becali, contraofertă pentru Mirel Rădoi: "Stai un an și ceva, iar după iei 5 milioane pe an"

După victoria cu Farul Constanța (3-2), de luni seară, întrebat dacă a fost ultimul său meci pe banca lui FCSB, Mirel Rădoi nu a oferit un răspuns clar.

Gigi Becali este de părere că Mirel Rădoi și-ar dori să plece, însă i-ar fi "rușine" de nașul său. Patronul de la FCSB a dezvăluit și ce salariu i-ar propune Gaziantep - aproximativ 900.000 de euro anual.

Becali a explicat și contraoferta pe care i-a făcut-o lui Mirel Rădoi: cel puțin încă un an și jumătate la FCSB, iar ulterior posibilitatea de a încasa un salariu colosal în țările arabe.

"Părerea mea e că Mirel nu e hotărât încă. La ora asta, dacă voia să plece, ar fi anunțat echipa, staff-ul sau pe MM. Dar el nu e hotărât încă ce să facă. E între ciocan și nicovală. Adică între o ofertă care îi convine - un salariu măricel, cam 900.000 de euro, bani pe care îi poate lua, de fapt, și la mine, dacă va califica echipa. 

Lui îi e rușine de mine acolo. Cred că ar pleca el, dar îi e rușine de mine. Când am vorbit cu el ultima dată, i-am zis că vorbesc cu el ca naș-fin. I-am zis că îmi pare rău de el să meargă în Turcia.

I-am zis: 'Stai, califică echipa, îți iau 5 jucători, iei campionatul, du-te în Liga Campionilor și după aia vor veni arabii după tine și îți vor da 3 milioane, iar tu să spui că fără 5 nu mergi. Stai un an și ceva, iar după iei 5 milioane pe an. Ăsta este sfatul meu de naș pentru tine'", a spus Gigi Becali, luni seară, la Prima Sport.

Mirel Rădoi: "Nu știu dacă a fost ultimul meci la FCSB"

Întrebat dacă a fost ultimul său meci la FCSB, Mirel Rădoi nu a oferit un răspuns clar.

"Nu știu, deocamdată sunt aici. Sunt antrenorul FCSB-ului. Ce o fi de mâine încolo, nu știu. Să ajungem mai întâi cu bine la București. Lucrurile astea, dacă ar trebui discutate, aș face-o mai întâi cu clubul, nu public.

Dacă încercați să mă trageți de limbă, să știți că, în ciuda faptului că nu am Bacalaureat și pentru mulți par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul și de a da drumul la informații care eu vreau să ajungă publice. Dacă se vor afla, clubul le va afla prima dată. I-am felicitat pe jucători, am discutat unele aspecte despre meci", a spus Rădoi.

Rădoi a fost întrebat ulterior și despre noua declarație dură a lui Gigi Becali la adresa lui Vlad Chiricheș. Patronul lui FCSB a spus că speră ca mijlocașul de 36 de ani să nu mai joace în acest sezon, după accidentarea suferită la Ovidiu.

"Hai să facem lucrurile mai clare. Eu n-am adus aici 20 de jucători. Au fost aduși de dinainte. Eu bag în teren jucătorii care se antrenează cel mai bine. Eu n-am venit cu gândul să schimb o persoană (n.r - Gigi Becali) pe care n-au reușit alte persoane mai abile și mai inteligente decât mine. Dacă eu nu vreau să mă schimb, nu pot avea pretenția să schimb pe altcineva. Lucrurile sunt simple", a mai spus Rădoi.

