Gigi Becali recunoaste ca a sunat sa ceara schimbare in meciul cu CFR: "Am luat o teapa! Nu am mai luat una de 500 000?" Patronul FCSB a luat la tinta ultimele transferuri

Gigi Becali a fost multumit de prestatia echipei din meciul cu CFR, insa s-a plans de doi jucatori.

Singurii jucatori care l-au nemultumit pe patron din meciul de aseara au fost Adrian Petre si Ionut Vina. Cel din urma a fost cel mai pagubit, dupa ce a fost introdus in teren in minutul 33 si schimbat in minutul 62.

Intr-o interventie telefonica la Digi Sport, Gigi Becali a recunoscut ca el a cerut schimbarea lui Vina din cauza prestatiei sale, iar antrenorul Vintila a executat.

"Da, o pasa din asta poate conta titlul sau cupele europene. Nu a fost doar pasa aia, ci toate pasele in spate date. El e un om care are talent, juca la Hagi mai bine, juca de frica, aici e relaxat. Nu cred ca stie ca e pe terenul de fotbal, cred ca uita unde e.

Eu sunt multumit cand ii dau eu banii? Cand stiu ca am dat 700 sau 750 000, asta e, am luat o teapa, am mai luat inca una. Nu am mai luat inca una de 500 000? Dar asta e, asta nu inseamna ca trebuie sa ii tii pe teren asa sa joace turca pe teren.

Daca esti mijlocas si dai mingea numai in spate. Eu i-am zis si lui Vintila sa nu le mai spuna 'simplu, simplu' eu nu dau milioane jucatorilor sa imi joace mie simplu. Cum sa imi joace simplu?", a spus Gigi Becali la Digi Sport.