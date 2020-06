L-a scos dupa doar 30 de minute si acum il face PRAF! Gigi Becali pune tunurile pe Vina: "Nu cred ca stie ca e pe terenul de fotbal!" 

FCSB a pierdut in deplasarea de la CFR Cluj dupa ce Ovidiu Popescu si-a trimis mingea in propria poarta.

Patronul vicecampioanei Romaniei s-a declarat multumit de jocul echipei, insa nu a ezitat sa il atace pe Ionut Vina, cel care a intrat in teren in minutul 33 si a fost schimbat in minutul 62 de Bogdan Vintila. Vina a pasat gresit in minutul 55, cand i-a dat mingea lui Omrani, ramas in fata portii, insa eroarea mijlocasului a fost remediata de Bogdan Planic care l-a deposedat pe atacant in careu.

Ionut Vina a ajuns la a doua astfel de "experienta". In meciul cu Craiova, incheiat 4-1 pentru FCSB, Vina a intrat in teren in minutul 11 si a fost schimbat la pauza. Patronul FCSB l-a criticat pe mijlocas, despre care a declarat ca intra pe teren prea relaxat.

"Da, o pasa din asta poate conta titlul sau cupele europene. Nu a fost doar pasa aia, ci toate pasele in spate date. El e un om care are talent, juca la Hagi mai bine, juca de frica, aici e relaxat. Nu cred ca stie ca e pe terenul de fotbal, cred ca uita unde e.

Eu sunt multumit cand ii dau eu banii, cand stiu ca am dat 700 sau 750 000, asta e, am luat o teapa, am mai luat inca una. Nu am mai luat inca una de 500 000? Dar asta e, asta nu inseamna ca trebuie sa ii tii pe teren asa sa joace turca pe teren.

Daca esti mijlocas si dai mingea numai in spate. Eu i-am zis si lui Vintila sa nu le mai spuna 'simplu, simplu' eu nu dau milioane jucatorilor sa imi joace mie simplu. Cu sa imi joace simplu? Eu vreau sa joace complicat, ma! Pentru un jucator mare, simplu inseamna ceva. Pentru un jucator fricos, daca ii spui simplu, e la revedere.

Eu cand am fost la echipa am zis 'vad ca va spune antrenorul simplu'. Eu nu vreau simplu, sa joace intre linii, cum a jucat Nedelcu azi, fara frica. Mi-a placut azi. Si fundasii centrali au jucat bine", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.