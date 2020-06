Nici nu-i mai sta gandul la derby-ul cu CFR Cluj! Gigi Becali a primit o SUPER VESTE! Patronul FCSB a devenit bunic 

Gigi Becali este cel mai fericit tata din lume dupa ce a primit vestea ca a devenit bunic.

Fiica cea mare a patronului FCSB, Teodora Becali a nascut o fetita, chiar astazi, in ziua in care echipa tatalui sau joaca derby-ul pentru lupta la titlu cu CFR Cluj.

Teodora Becali (24 ani) s-a casatorit in urma cu un an cu Mihai Mincu iar tatal sau i-a organizat o nunta ca in povesti.

Gigi Becali a marturisit ca vestea l-a incantat, iar in astfel de momente nu il mai intereseaza fotbalul.

"Tata, sunt prea bucuros ca sa ma mai interseze fotbalul sau altceva acum. Sa fie toata lumea sanatoasa!", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

"Vreau sa fie toata lumea atat de fericita cum sunt eu acum. Copiii nu vor sa vorbesc prea mult despre asta, vorbesc cu voi din dragoste, dar nu vreau sa mai vorbesc despre copii. Are 3.9 kilograme, o cheama Maria. Nasii sunt fata lui Teia si ginerele. Seamana cu mine", a adaugat Gigi Becali pentru Romania TV.