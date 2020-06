BREAKING NEWS: Bomba de la miezul noptii! "I-am micsorat salariul lui Duckadam ca era cea mai putina nevoie de el! Poate RENUNT la echipa!" Reactia uluitoare a lui Gigi Becali

Becali a fost luat prin surprindere de hotararea lui Duckadam de a renunta la functia pe care o ocupa la FCSB.

Becali spune ca nu era interesat sa-l aiba pe Duckadam alaturi in calitate de jucator de legenda al Stelei si ca i-a redus salariul pentru ca 'era cel mai putin important'. Becali revine cu ideea ca poate renunta la echipa in viitorul apropiat, daca fotbalul nu-si revine rapid in urma efectelor pandemiei.

"Ma interesa omul Duckadam, nu ca legenda l-am vrut la Steaua. Imi place caracterul lui. Nu ca legenda am avut relatia cu el, am avut-o cu omul Duckadam. Nu pot sa le dictez oamenilor sa ii ceara parerea lui Helmut Duckadam. Cred ca n-are rost sa discutam despre asta. In niciun caz eu nu l-am impins spre iesire. Ce sa fac eu? Au fost taieri de bani, au fost peste tot.

Am taiat banii pentru toata lumea, chiar si pentru cei care vin la club zi de zi. Helmut vine mai rar. Poate isi dau demisia toti si renunt la echipa. Ce crezi? Am incercat asta, economie. Daca nu merge economia, ce fac? Lui Helmut i-am taiat cel mai mare procent pentru ca de el era cea mai putina nevoie. O personalitate, da! Ce sa fac cu personalitatile daca intru in faliment? Am facut taieri de bani. Daca s-au taiat, am taiat si la Duckadam!", a spus Becali la Digisport.