Ghita, primele declaratii dupa ce Gigi Becali a anuntat ca il vrea la FCSB: "Joci bine cand stii ca lumea te observa!" 

Virgil Ghita este unul dintre cei mai buni tineri jucatori din lotul lui Gica Hagi.

Fundasul central de 22 de ani a inscris golul victoriei pentru echipa sa in meciul cu Poli Iasi, dupa o centrare venita din lovitura libera executata de Gabi Iancu.

Ghita este unul dintre jucatorii pe care Gigi Becali a afirmat ca ii vrea la FCSB. Patronul ros-albastrilor a luat deja legatura cu Gica Hagi pentru transferul fundasului central, insa "Regele" i-a transmis sa mai astepte.

In ultima interventie la PRO X, Gigi Becali a declarat ca il intereseaza Ghita si este pregatit sa il transfere, la pachet cu Andrei Chindris in cazul in care echipa sa va castiga campionatul.

Fundasul a vorbit la finalul meciului cu Poli Iasi si s-a declarat incantat de interesul vicecampioanei Romaniei pentru el.

"Am avut un joc defensiv bun si orice e in plus e bine venit. E normal sa joci bine cand stii ca lumea te observa, se uita dupa tine, nu neaparat FCSB, dar cred ca este bine pentru mine ca sunt dorit si sper sa fac treaba buna aici, deocamdata", a declarat Virgil Ghita la finalul meciului.