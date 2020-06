Tot un DU-TE VINA! Becali l-a SCOS pe Vina la 30 minute dupa ce il bagase in teren! Jucatorul, DARAMAT dupa ce a aflat decizia! Cum a reactionat

CFR Cluj si FCSB se lupta pentru titlul de campioana Romaniei.

Vicecampioana Romaniei revine in centrul atentiei cu schimbarile "inedite" pe care le face.

In meciul cu CFR Cluj, Vina a intrat in locul lui Filip in minutul 33. In minutul 55, Vina putea sa o coste un gol pe FCSB, dupa ce a trimis o pasa gresit si l-a pus pe Omrani intr-o situatie de gol. Bogdan Planic a intervenit inspirat si l-a deposedat pe atacantul lui CFR Cluj.

Bogdan Vintila a decis, spre surprinderea jucatorului, sa il scoata din teren in minutul 62. Dennis Man a mers si l-a consolat pe jucatorul care a iesit de pe teren cu capul in pamant.

Nu este prima astfel de "experienta" pentru Vina! La meciul cu Craiova, din martie a fost introdus pe teren in minutul 11 pentru a fi schimbat de Vintila in repriza secunda, motivand ca a facut o mutare tactica.