Gigi Becali s-a RAZGANDIT si da sanse echipei sale la titlu chiar si dupa INFRANGERE: "Mai avem sanse la titlu!" Prestatia lui Popescu, analizata de patron

CFR Cluj s-a impus in derby-ul cu FCSB prin autogolul lui Ovidiu Popescu, 1-0.

Desi clujenii s-au distantat la 7 puncte de FCSB, iar patronul ros-albastrilor a declarat saptamana aceasta ca o infrangere va distruge sansele la titlu, Gigi Becali s-a razgandit dupa ce a vazut prestatia echipei sale.

Finantatorul a fost incantat de cum s-a prezentat echipa trimisa in teren de Bogdan Vintila si de ocaziile pe care si le-au creat.

"Avand in vedere ca mai e un meci direct, nu sunt chiar multe puncte, noi nu mai avem voie sa gresim, mai avem sanse la titlu. Daca CFR joaca asa cum a jucat in seara asta, eu spun ca avem sanse. Mie imi place foarte mult echipa asta a noastra.

Am zis si eu 90% ca nu cumva sa il supar pe Tanase, nu e chiar asa. Nu poate sa ii bata Botosaniul? Asta as vrea, sa faca doua egaluri acum cu Craiova si Botosani si sa ii batem noi si am trecut pe primul loc. Vezi ce usor e, nu mai e de 90%. Noi avem cu Gaz Metan si Astra si dupa meciul direct cu ei.

La cat noroc au avut, nu ar fi normal sa fie asa, sa mai piarda si ei? Ia meciul asta, ia si meciul celalalt, cand au castigat cu 1-0 tot asa. ", a declarat patronul FCSB dupa meci.

Intrebat despre Ovidiu Popescu, reprofilat fundas stanga in aceasta partida in care si-a dat autogol, Gigi Becali l-a laudat pe jucatorul sau.

"Eu i-am spus (n.r lui Bogdan Vintila) ca Filip a mai jucat fundas stanga, el a fost fundas stanga. El a zis ca asa ar vrea sa joace, e adevarat ca puteam sa ma impun, dar nu am vrut. Nu imi pare rau. Nu a jucat rau, daca il bagai pe Filip, urca o data", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.