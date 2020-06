FCSB a anuntat ca-l imprumuta chiar inaintea meciului cu CFR! Ce jucator e out din planurile lui Becali

Becali si Vintila au probleme in poarta, dar renunta la unul dintre goalkeeperii care ar fi putut sa devina o optiune importanta in sezonul viitor.

Portarul Razvan Ducan, imprumutat de FCSB la FC Arges inca din vara trecuta, a fost cedat pentru inca un sezon de ros-albastri in Trivale.

Razvan Ducan este produs al academiei FCSB si a jucat 15 meciuri pentru argeseni in acest sezon, reusind sa nu ia gol in 5 partide. A incasat doar 14 goluri si are o medie de sub un gol primit pe meci.



Gigi Becali a luat aceasta decizie in ciuda faptului ca situatia cu portarii de la FCSB nu e deloc roz. Cristi Balgradean a semnat deja cu CFR Cluj, fiind in ultimele luni de contract, iar patronul l-a trecut pe linie moarta.

Andrei Vlad si Toma Niga sunt celelalte optiuni ale lui Bogdan Vintila pentru postul de portar. S-a vorbit mult si de o revenire a lui Florin Nita, insa Sparta Praga nu ii da drumul atat de usor. Tarnovanu, cumparat de la Iasi, ar putea si el continua in Moldova pentru inca un sezon.

In aceste conditii, Ducan ar fi putut reprezenta o solutie reala pentru poarta FCSB.

"Oficialii gruparii din Trivale au ajuns la o noua intelegere cu porterul Razvan Ducan si fundasul Mihai Leca. Cei doi jucatori au semnat cu echipa noastra noi angajamente valabile pana la finalul urmatorului sezon, cu drept de prelungire.", a comunicat FC Arges.

Ducan a fost al 3-lea portar al FCSB in perioada in care Nicolae Dica antrena echipa.