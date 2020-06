"Baga, ba, alunecare ca ai 2 metri! Jucam fara atacant ca sa facem economie! Ce, am avut azi atacant!" Becali ISI DISTRUGE varful adus pentru Champions League

Becali e multumit de jocul FCSB, dar se ia de varful trimis in teren dupa pauza.

Patronul e suparat pe Petre, despre care spune ca ar fi trebuit sa intervina la centrarea lui Morutan din minutul 4 de prelungiri al derby-ului. Petre a lasat mingea sa treaca, iar Nedelcu a fost blocat in ultima clipa de Susic. Becali spune ca FCSB a jucat azi 'fara atacant ca sa reduca din costuri", facand aluzie la motivul pentru care a renuntat la Gnohere.

"Am jucat azi fara atacant ca sa taiem bani. Vin vremuri grele, am vrut sa-mi apar familia si ce-i al meu. Am avut noi atacant? Daca aveam atacant, la faza unde s-a accidentat Nedelcu, pac, alunecare, mingea in poarta. I-a dat-o lui Petre, dar Petre n-a vrut s-o ia. Bine, lasa... Daca baga alunecare, era gol! N-are rost sa vorbesc acum, nu critic jucatorii. Asta-i jocul pe care vreau eu sa-l faca echipa mea! A fost ghinion, un autogol, asta e altceva. Uitati-va la faza! Ia! Baga, ba, alunecare ca ai doi metri! Intra mingea in poarta! Ia uita-te acum! Si ce mai vrei? Fac sacrificii in continuare, nu se stie ce vremuri vin", a spus Becali la Digisport.