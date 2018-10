Gigi Becali pregateste "New FCSB"! Pustiul care promite sa devina noul Radoi: "Pretul corect e de 1 milion de euro!"

FCSB si-a mai trecut pe lista de achizitii un pusti de viitor.

Gigi Becali l-a luat pe Morutan de la Botosani si acum mai vrea un fotbalist de la gruparea din Moldova. Razvan Oaida, un mijlocas in varsta de 20 de ani, este noua tinta a FCSB. Patronul de la Botosani a confirmat discutiile cu Becali despre transferul lui Oaida si i-a stabilit si pretul: un milion de euro.

Valeriu Iftime il compara pe tanarul Oaida cu Mirel Radoi, fostul capitan al Stelei.

"Pretul corect al lui Oaida este de 1 milion de euro. Este un baiat echilibrat, dar si mai consistent decat Olimpiu. Razvan are ceva din Radoi. Are starea aia de actiune continua. Devine motivator, merita sa fie capitan. El alearga cel mai mult din echipa noastra, are toti acesti parametri. Da, este adevarat, Gigi m-a intrebat de el. O sa vedem ce va fi pe viitor. Ce pot sa va spun este ca Razvan Oaida este un fotbalist extraordinar, care poate juca atat ca numar 6, cat si ca numar 8! Daca se va pregati asa cum o face acum, va ajunge un jucator mare al Romaniei si la o echipa puternica din strainatate", a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.

Pe langa Oaida, pe lista FCSB de achizitii pentru iarna se mai afla si Darius Olaru (20 de ani) si Carlos Fortes (23 de ani), ambii de la Gaz Metan.