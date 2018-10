INCREDIBIL! E nou record NATIONAL?! Au schimbat 4 antrenori in 10 etape. Echipa care vrea sa le bata la anul pe FCSB si CFR

Au bani si vor in Liga 1, iar patronul o tine din soc in soc pentru primul loc. :)

Energeticianul din B a ajuns la 4 antrenori in primele 10 etape ale sezonului din B. Echipa din Petrosani a inceput campionatul cu Dulca pe banca. Nemultumit de rezultate, patronul Nicolae Sarcina l-a concediat rapid. In urmatoarele etape au mai stat pe banca George zima si Marin Tudorache, insa nici ei nu l-au convins pe Sarcina. Omul de afaceri a decis in cele din urma sa-l angajeze pe Bogdan Andone, pe care l-a convins sa plece de la Metaloglobus cu promisiunea ca-i face lot de promovare.

Andone, fost antrenor la Satu Mare si ASU Poli, a inceput cu un egal viata la Energeticianul: 1-1 pe terenul Ripensiei.