Ii da tarcoale lui Dica la FCSB? Rednic vorbeste despre revenirea in Romania! Mesaj pentru un patron din Liga 1

Mircea Rednic a fost dat afara de Al-Faisaly din Arabia Saudita.

Aflat pe locul 11 din 16 echipe dupa 5 etape, Rednic a fost demis de arabii despre care spune ca "n-au avut rabdare. Am pierdut cu ghinion din penalty si lovitura libera".

Despre Rednic se spune ca e favoritul lui Becali pentru o eventuala inlocuire a lui Dica, insa cel poreclit "Puriul" tot la Dinamo se gandeste.

Rednic spune ca are oferte din Belgia, dar ar veni si la Dinamo ca s-o salveze de la retrogradare.

"Sincer, am oferte din Belgia. O echipa din prima liga care e la retrogradare si una din liga a doua care vrea sa promoveze. Dar inca ma gandesc. Acum, inca nu mi-am reziliat contractul, ca sa le zic la oameni ca sunt liber sau... Dar ma gandesc...", a declarat Rednic in ProSport.

Antrenorul spune ca Negoita s-a zgarcit la 2000 de euro in momentul in care a plecat de la Dinamo.

"S-au facut greseli… Si se fac in continuare greseli. Daca el s-a zgarcit la 2.000 de euro! In perioada cat am fost eu acolo, se simtea patron! Nu-l injura nimeni, toata lumea il lauda, venea fara frica la stadion… Chiar n-am inteles ce l-a deranjat. Pentru ca toata lumea… E o diferenta intre comision si procent! Cand ei un jucator no name si dupa un an il faci… Cum a fost Mevlja, ca era rezerva in Israel si au luat 1.700.000 de euro, dupa aceea, pe el…

As reveni la Dinamo. Doar in conditiile mele!", a mai spus Rednic.