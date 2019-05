E pregatit pentru transferul la FCSB: "Nu imi este teama de critici! Am stiut unde merg inainte sa semnez!" Ce spune despre Gigi Becali

Razvan Oaida este pregatit de transferul la FCSB.

Tanarul mijlocas in varsta de 21 de ani mai are doar cateva partide de jucat in tricoul celor de la Botosani. Imediat dupa ce se va incheia sezonul, Oaida va veni la FCSB.

Oaida spune este pregatit de testul carierei, intalnirea cu patronul FCSB si stilul acestuia de a conduce echipa.

"Nu putem spune ca suntem salvati de la retrogradare inca. Mai am cateva meciuri la Botosani, imi doresc sa-mi fac treaba cat mai bine aici si sa scapam de retrogradare. Inainte sa semnez am stiut unde merg(n.red. la FCSB). Nu imi este teama de critici. Dansul (n.red. Gigi Becal) isi doreste sa motiveze jucatorii, nu o spune cu rautate", a declarat Oaida la finalul partidei.