Visul de milioane al lui Becali s-a spulberat! Cum a ratat FCSB 15 milioane de euro in 2 saptamani: anuntul facut azi

Gigi Becali a ratat o afacere uriasa pe care o anunta ca fiind aproape sigura.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Gigi Becali a anuntat in urma cu doua saptamani ca se asteapta ca in aceasta iarna sa incaseze nu mai putin de 15 milioane de euro. Banii urmau sa vina de la Al Faisaly, din Arabia Saudita, in schimbul lui Tanase si Gnohere.

Scenariul de 15 milioane de euro al lui Becali a fost rapid dat peste cap. Mai intai, Gnohere a declarat ca mai bine ar juca pentru echipa a doua a FCSB decat sa lucreze din nou cu Mircea Rednic. Apoi, tehnicianul roman a fost demis de arabi.

Rednic i-a dat si el o veste proasta lui Gigi Becali. Arabii nu au bani pentru transferurile fotbalistilor de la FCSB.

"Nu s-a pus niciodata problema sa-l cumparam pe Gnohere deoarece clubul n-are bani si are alta filosofie", a declarat Mircea Rednic pentru ProSport.

Intre timp, Gnohere si-a prelungit contractul cu FCSB. Anuntul a fost facut astazi de FCSB: atacantul a semnat prelungirea intelegerii cu echipa lui Dica pana in 2021.