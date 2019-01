El a fost primul nume pe lista FCSB pentru iarna: "Am vorbit cu domnul Becali!" Motivul care a blocat prima mare lovitura a lui Teja

FCSB i-a transferat pana acum pe Florentin Matei si Adrian Stoian. In mod oficial.

Carlos Fortes pare a fi si el extrem de aproape de o venire la echipa lui Teja, insa negocierile nu s-au oficializat.

Un jucator de Botosani a fost primul nume trecut pe lista de Gigi Becali pentru perioada de mercato din iarna. Razvan Oaida, mijlocasul in varsta de 20 de ani al moldovenilor, a fost foarte aproape de o venire la FCSB. Din pacate pentru el, s-a accidentat grav si negocierile s-au oprit.



”A fost o discutie cu cei de la FCSB in urma cu ceva timp, cand nu era accidentat. Asta s-a intamplat in octombrie, noiembrie anul trecut. Am vorbit personal cu domnul Becali. M-a intrebat daca poate sa-l transfere si i-am zis ca poate sa-l aiba oricand. Totul trebuia sa se faca in iarna, dar s-a accidentat si a picat", a declarat Valeriu Iftime pentru Mediafax.

Oaida s-a accidentat pe finalul lunii octombrie, intr-un meci cu Viitorul, pierdut de Botosani cu 1-2. A suferit o fractura de maleola peroniera, o accidentare seriosa, iar FCSB a oprit negocierile.