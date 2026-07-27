Atleti plătește o sumă modică pentru transferul lui Lautaro Rivero

Atletico Madrid este la o semnătură distanță de achiziționarea unuia dintre cei mai buni stoperi din AFA Liga Profesional de Futbol. "Colchoneros" vor plăti 10 milioane de euro plus bonusuri de performanță pentru transferul argentinianului Lautaro Rivero, fundaș central care a mai fost curtat în această vară de Udinese, Real Sociedad, Lazio, Benfica, Leeds United și Olympique Marseille.

Ar fi al patrulea transfer al clubului spaniol, care i-a mai adus în actuala perioadă de mercato pe Morten Hjulmand (Sporting Lisabona / 40 mil. euro), Kang-in Lee (PSG / 40 mil. euro) și Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / 22 mil. euro). Pe postul lui Rivero, Atleti îi mai are la dispoziție pe Jose Maria Gimenez (31 de ani), Robin Le Normand (29 de ani), David Hancko (28 de ani) și Marc Pubill (23 de ani).

A vândut pe stradă alfajores pentru a-și ajuta familia

Lautaro Ruben Rivero Cruz (22 de ani / 185 cm) este născut la Buenos Aires și a jucat până acum la River Plate (2024, 2026) și Central Cordoba (2024-2025). Are o selecție pentru naționala Argentinei, într-un meci amical contra reprezentativei din Puerto Rico, în octombrie 2025. Evoluează ca fundaș central, este jucător de picior stâng și este cotat la 7 milioane de euro.

Provenit dintr-o familie săracă din suburbia Moreno, de lângă capitala argentiniană, acesta are cinci frați și a fost nevoit să facă bani prin vânzarea pe stradă a pachetelor de alfajores, o prăjitură tradițională din America Latină, formată din două fursecuri lipite cu o cremă de caramel și lapte condensat (dulce de leche).

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