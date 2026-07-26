La finalul partidei, Gigi Becali a vorbit despre planurile din mercato și a anunțat că echipa va mai transfera un atacant în această vară.

Gigi Becali: „O să vină 100% un atacant”

Finanțatorul campioanei a dezvăluit că FCSB caută în continuare un vârf și a oferit noi detalii despre negocierile pentru Denis Drăguș.

„O să vină 100% un atacant. Sigur va veni un atacant. Încă îl caută. (n.r. - despre Drăguș) Probabil... nimic, nu am vorbit nimic. Așteptăm să vedem, să își rezolve problemele. Părerea mea e că el așteaptă să vadă dacă ne calificăm. Cred că vrea să joace în Europa.

El nu depinde de calificare, banii lui nu depind de calificare. El ia o sumă fixă și dacă nu ne calificăm. Își ia suma stabilită în contract”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB îl așteaptă pe Denis Drăguș

Denis Drăguș rămâne principala țintă pentru postul de atacant. Transferul este însă complicat, deoarece internaționalul român are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028, iar FCSB încearcă să îl aducă fără a plăti o sumă de transfer, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Pentru a-l convinge să vină în Superliga, Gigi Becali este dispus să îi ofere un salariu de un milion de euro pe sezon. În prezent, Denis Drăguș este cotat la două milioane de euro, potrivit Transfermarkt.