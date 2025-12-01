Gigi Becali nu se teme de Dinamo: „Jucăm finala Cupei Campionilor! Dacă n-o bați, lasă-te de fotbal”

FCSB s-a impus în fața Farului, scor 2-1, în runda 18 din Superliga și a urcat pe locul nouă în clasament, la doar două „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.

Roș-albaștrii o vor întâlni pe Dinamo în următoarea rundă, iar meciul se joacă pe Arena Națională, cu FCSB gazdă.



Gigi Becali este convins: „Jucăm finala Cupei Campionilor! Dacă n-o bați, lasă-te de fotbal”



Cu toate că Dinamo are zece puncte peste FCSB și se află pe poziția a treia, Gigi Becali este convins că echipa lui este mai bună.

Patronul roș-albaștrilor este de părere că FCSB ar trebui să câștige fără probleme derby-ul cu Dinamo datorită diferenței de valoare dintre cele două loturi.