Gigi Becali nu se teme de Dinamo: „Jucăm finala Cupei Campionilor! Dacă n-o bați, lasă-te de fotbal”

FCSB s-a impus în fața Farului, scor 2-1, în runda 18 din Superliga și a urcat pe locul nouă în clasament, la doar două „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.
Roș-albaștrii o vor întâlni pe Dinamo în următoarea rundă, iar meciul se joacă pe Arena Națională, cu FCSB gazdă.
Gigi Becali este convins: „Jucăm finala Cupei Campionilor! Dacă n-o bați, lasă-te de fotbal”
Cu toate că Dinamo are zece puncte peste FCSB și se află pe poziția a treia, Gigi Becali este convins că echipa lui este mai bună.
Patronul roș-albaștrilor este de părere că FCSB ar trebui să câștige fără probleme derby-ul cu Dinamo datorită diferenței de valoare dintre cele două loturi.
„Cu Dinamo o să fie iar, jucăm finala Cupei Campionilor. E diferență de valoare. Așa zic unii, că cei mai valoroși jucători sunt la FCSB, să vedem dacă e așa.
Crezi că Dinamo e mult mai valoroasă decât Farul? O să vezi clasamentul la final. N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal! Așa ar trebui să spună ei. Eu nu mă las, ei ar trebui să se lase”, a declarat Gigi Becali la digisport.
Până la meciul cu Dinamo, FCSB va avea de jucat meciul din deplasare din Cupa României, unde o va întâlni pe UTA, iar partida va avea loc miercuri, 3 noiembrie, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Duelul FCSB - Dinamo, din runda 19 de Superliga, va avea loc sâmbătă, 6 noiembrie, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.