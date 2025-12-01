Gigi Becali nu se teme de Dinamo: „Jucăm finala Cupei Campionilor! Dacă n-o bați, lasă-te de fotbal”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB va juca cu Dinamo în etapa următoare din Superliga.

FCSB s-a impus în fața Farului, scor 2-1, în runda 18 din Superliga și a urcat pe locul nouă în clasament, la doar două „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.

Roș-albaștrii o vor întâlni pe Dinamo în următoarea rundă, iar meciul se joacă pe Arena Națională, cu FCSB gazdă.

Gigi Becali este convins: „Jucăm finala Cupei Campionilor! Dacă n-o bați, lasă-te de fotbal”

Cu toate că Dinamo are zece puncte peste FCSB și se află pe poziția a treia, Gigi Becali este convins că echipa lui este mai bună.

Patronul roș-albaștrilor este de părere că FCSB ar trebui să câștige fără probleme derby-ul cu Dinamo datorită diferenței de valoare dintre cele două loturi.

„Cu Dinamo o să fie iar, jucăm finala Cupei Campionilor. E diferență de valoare. Așa zic unii, că cei mai valoroși jucători sunt la FCSB, să vedem dacă e așa.

Crezi că Dinamo e mult mai valoroasă decât Farul? O să vezi clasamentul la final. N-o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal! Așa ar trebui să spună ei. Eu nu mă las, ei ar trebui să se lase”, a declarat Gigi Becali la digisport.

Până la meciul cu Dinamo, FCSB va avea de jucat meciul din deplasare din Cupa României, unde o va întâlni pe UTA, iar partida va avea loc miercuri, 3 noiembrie, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Duelul FCSB - Dinamo, din runda 19 de Superliga, va avea loc sâmbătă, 6 noiembrie, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

VIDEO | Ciprian Marica, după Farul - FCSB 1-2: "Nu se cade ca echipa campioană să tragă de timp din prima repriză"

